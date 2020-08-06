Известный критик объяснил расставание Пелагеи с мужем

Известный критик объяснил расставание Пелагеи с мужем
Пелагея. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
В шоу-бизнесе счастливые отношения построить практически невозможно, считает Соседов

Пелагее и Ивану Телегину мирно разойтись не удалось – сейчас бывшие супруги делят многомиллионное имущество через суд. О причинах развода ходят разные слухи: одни винят хоккеиста в неверности, другие считают, что певица и вовсе не любила мужа. Своей версией поделился музыкальный критик Сергей Соседов.

По его мнению, личную жизнь сейчас трудно устраивать всем, особенно в шоу-бизнесе. Счастливых пар очень мало, при этом не ясно: действительно ли это любовь, или люди просто привыкли друг к другу. Критик заявил, что ни Алла Пугачева и Максим Галкин, ни Надежда Бабкина и Евгений Гор не могут быть примерами счастливого союза, и назвал такие отношения "клоунадой".

"Так и Пелагее нужно привыкать, что счастья в шоубизнесе нет",

– высказался Соседов. При этом он отметил: несмотря на разбирательства из-за имущества, за Пелагею и Ивана переживать не стоит, ведь многим парам и вовсе нечего делить. Критик заявил в разговоре с "Собеседником", что за бывших супругов можно только порадоваться: вероятно, они нажили большое состояние.

Напомним, что сейчас Пелагея с мужем судятся из-за квартиры, которую им купила мать певицы. Также певица заявляет, что Телегин не помогает растить их общую дочь Таисию.

Карина СИРАЗОВА

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