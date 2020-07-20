Хоккеист хотел встретиться с Пелагеей лично, но певица не пустила его из-за ребенка

Иван Телегин, который сейчас разводится с популярной российской исполнительницей, подхватил коронавирус. Хоккеист не соблюдал режим самоизоляции и мог подвергнуть опасности трехлетнюю дочь Таисию. О здоровье спортсмена рассказала подруга певицы Александра Соколова.

По ее словам, инфекция у Телегина подтвердилась несколько дней назад, и он уже рассказал об этом артистке. При этом после того, как Пелагея подала иск на алименты, он захотел встретиться с ней лично, но певица отказалась.

Пелагея предложила бывшему избраннику пообщаться по видеосвязи, чтобы не подвергать опасности дочь. Судя по соцсетям Телегина, режим самоизоляции он не соблюдал, поделилась Соколова.

Вероятно, именно после этого случая представители хоккеиста рассказали, что певица не разрешает видеться ему с ребенком. Соколова объяснила, что на самом деле Пелагея хочет, чтобы отец и дочь общались. А вот Телегин за последний год приезжал к ребенку всего несколько раз, и то ради отчета в соцсетях.

Подруга Пелагеи также опровергла заявления, что спортсмен все же не помогает растить дочь, пишет StarHit. Напомним, что адвокат Ивана утверждает обратное.

Сама Пелагея развод переживает непросто. Подруга рассказала, что сейчас певице стали поступать анонимные угрозы, из-за чего даже пришлось нанять охрану.