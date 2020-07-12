Адвокат: Пелагея тяжело переживает предательство Телегина

Адвокат: Пелагея тяжело переживает предательство Телегина
Пелагея. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица до последнего надеялась, что сможет мирно разойтись с супругом

Представитель Пелагеи впервые решил прокомментировать развод певицы и хоккеиста Ивана Телегина. По его словам, знаменитость очень переживает из-за разрыва с мужем. Также адвокат Филипп Рябченко назвал некоторые данные, появляющиеся в СМИ, ложью.

Мужчина рассказал, что познакомился с Пелагеей через общего друга, когда Иван Телегин перестал скрывать отношения с другой женщиной. В тот момент пара еще не говорила о разводе.

"Общий друг попросил связаться с Пелагеей, сказал, что она очень переживает, и ей нужен совет. Мы поговорили с Пелагеей, и я предложил подать иск на расторжение брака и взыскание алиментов",

– рассказал Рябченко.

Юрист также решил прояснить информацию о ребенке пары. Он отрицает, что Пелагея запрещала Телегину общаться с их общей дочерью. Знаменитость ограничивала встречи в конце мая, так как спортсмен не соблюдал режим самоизоляции. Однако певица предлагала супругу пообщаться с наследницей по видеосвязи, но тот отказался.

В доказательство Рябченко указал на тот факт, что Телегин не стал просить суд установить порядок общения с ребенком. Также юрист утверждает, что есть документы, подтверждающие, что все это время девочку обеспечивает только Пелагея.

Представитель артистки уточняет, что пара рассталась почти год назад, однако все это время певица старалась не афишировать событие, чтобы защитить дочь. Она надеялась, что сможет развестись с мужем тихо и цивилизованно, однако сейчас паре придется делить имущество через суд. Главными предметами спора стали квартира певицы, загородный дом семьи и дорогая иномарка, уточняет "КП".

Ранее "Утро.ру" писало о причине разрыва Пелагеи и Ивана Телегина.

Дарья ПЕТРОВА

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