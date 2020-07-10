Девочка очень похожа на маму, считают поклонники артистки

Певица Пелагея опубликовала в социальной сети несколько фото с дочкой Таисией, сделанных на отдыхе. Снимки, на которых они позируют в разных образах, вызвали бурную реакцию подписчиков.

Комментаторы восхитились тем, как похожи мама и дочка, и какой красивой растет малышка. Не обделили вниманием и внешность самой артистки.

"Поля и Тася без макияжа. Лето 2019",

– подписала звезда фото, выложенные в социальной сети.

"Сладкие девчонки! Пелагея без макияжа – сама молодость и красота!", "Нежнейшая красота", "Пелагеюшка, какая у тебя красивая дочка", "Такая стройная", "Обе идеальны!", "Шикарные, самые лучшие девочки", "Милейшие", – оценили пользователи.

Фотографии Пелагеи и Таисии были сделаны год назад, тогда в семье все было спокойно. Напомним, зимой 2019 года певица заявила о разрыве с мужем Иваном Телегиным.

Разойтись мирно у певицы и хоккеиста, похоже, не получится. Сейчас они пытаются разделить совместное нажитое имущество. Главный предмет споров – это загородный дом пары.

Также появились сообщения, что Телегин не видится с дочкой и не оказывает ей материальную помощь, однако адвокат спортсмена отрицает эту информацию.

До этого стали известны некоторые подробности развода. Так источник утверждает, что на отношениях пары отразился случай, когда спортсмен не поддержал Пелагею после смерти друга, а пошел развлекаться с друзьями.