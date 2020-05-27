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Пелагея подала на развод

Пелагея подала на развод
Пелагея. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Разделить имущество супругам помогут адвокаты

Спустя полгода после разрыва с Иваном Телегиным Пелагея подала на развод – бывшие возлюбленные решили разойтись официально. Заявление певицы появилось на сайте суда.

Дату первого заседания назначат в ближайшее время. Само же заявление от Пелагеи поступило накануне, 26 мая.

Журналисты заметили, что артистка обратилась в судебный участок, а не в мировой, как это сделали, например, Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Это значит, что вопросами раздела имущества и алиментов будут заниматься адвокаты, передает StarHit.

При этом ранее Пелагея заявляла, что супруги ничего делить не собираются: у хоккеиста остаются роскошный дом с машиной, а у заслуженной артистки – квартира и дочь Таисия.

О разводе с Телегиным Пелагея объявила в декабре прошлого года после слухов о новом романе спортсмена. Он стал появляться на публике с другой женщиной, а позже выяснилось, что звезды вместе уже не живут.

Карина СИРАЗОВА

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