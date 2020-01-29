Бывшие супруги остались друзьями

Певица Пелагея и Иван Телегин воссоединились. Правда, произошло это лишь на один вечер – супруги встретились на трехлетии своей дочери Таисии. Певица ответила на вопрос, который сейчас интересует многих: как пара поделит свое имущество.

"Мы ничего не делим... У Ивана – его дом, его машина и его доходы. У меня – моя квартира, концерты, дочь. Все!" – заявила Пелагея в комментарии порталу Super.ru. На вечеринке Пелагея и Иван мило общались, позабыв на время о бракоразводном процессе и ссорах из-за любовницы хоккеиста. В прессе ранее появились сообщения, что супругам предстоит разделить загородный дом стоимостью более 70 млн рублей.

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин поженились в 2016 году. Сообщения о разводе Пелагеи и Ивана появились в конце прошлого года. По слухам, причиной расставания пары стали измены Телегина. Певица продолжает активно работать и отлично выглядит. Скандально известный блогер Лена Миро считает, что певица никогда не любила хоккеиста, а замуж за него вышла только для того, чтобы родить ребенка.