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"Подлая": Пелагею разоблачили после развода с хоккеистом

"Подлая": Пелагею разоблачили после развода с хоккеистом
Пелагея. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Артистка вышла замуж ради собственной выгоды, уверена Лена Миро

Пелагея начала отношения с Иваном Телегиным только потому, что хотела ребенка, но на самом деле хоккеиста не любила. Об этом написала блогер Лена Миро.

"Самой Пелагеюшке и в голову не зайдут мысли, что она – просчитанная и подлая *** [плохой человек]. Сама себя убеждает – любовь! На деле же, нет никакой любви и не было. Было свинство, мерзость и гадость, когда самка просто-напросто хотела себе родить", – написала блогер о сообщившей вчера о разводе певице.

Иван, по мнению Миро, стал последним шансом для Пелагеи устроить  личную жизнь, поэтому артистка закрыла глаза на то, что он был женат. Ходят слухи, что причиной расставания певицы и хоккеиста стали не только его измены, но и ее постоянные сцены ревности.

По словам знакомых, Телегин и блондинка, с которой его недавно застали, встречаются уже давно и не скрываются. "Она недалекая – дочь богатых родителей, которая в основном занята только тусовками", – рассказал источник StarHit.

Ранее Пелагея подтвердила слухи о разводе. Она выразила надежду, что им с бывшим мужем удастся сохранить хорошие отношения.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Пелагея личность а Телегин просто спортсмен каких много. Чт она в нем нашла?
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