Артистка вышла замуж ради собственной выгоды, уверена Лена Миро

Пелагея начала отношения с Иваном Телегиным только потому, что хотела ребенка, но на самом деле хоккеиста не любила. Об этом написала блогер Лена Миро.

"Самой Пелагеюшке и в голову не зайдут мысли, что она – просчитанная и подлая *** [плохой человек]. Сама себя убеждает – любовь! На деле же, нет никакой любви и не было. Было свинство, мерзость и гадость, когда самка просто-напросто хотела себе родить", – написала блогер о сообщившей вчера о разводе певице.



Иван, по мнению Миро, стал последним шансом для Пелагеи устроить личную жизнь, поэтому артистка закрыла глаза на то, что он был женат. Ходят слухи, что причиной расставания певицы и хоккеиста стали не только его измены, но и ее постоянные сцены ревности.

По словам знакомых, Телегин и блондинка, с которой его недавно застали, встречаются уже давно и не скрываются. "Она недалекая – дочь богатых родителей, которая в основном занята только тусовками", – рассказал источник StarHit.

Ранее Пелагея подтвердила слухи о разводе. Она выразила надежду, что им с бывшим мужем удастся сохранить хорошие отношения.