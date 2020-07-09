Певица решила оставить квартиру, которая появилась у супругов в браке, себе

История с разделом имущества Пелагеи и Ивана Телегина обрастает новыми подробностями. Бывшая наставница "Голоса" решила оставить общую квартиру себе и подала иск в суд. Требования певицы стали неожиданностью для хоккеиста, ведь они аннулируют все прежние договоренности, рассказала адвокат спортсмена Марианна Мировая.

В четверг, 9 июля, состоялась очередная встреча в суде, где адвокат артистки Филипп Рябченко уточнил требования артистки. Защита Пелагеи "пытается вывести из общей массы" совместного имущества квартиру, которую супруги купили на деньги матери певицы.

Адвокат Телегина заявила, что хоккеист не ожидал такого развития событий, ведь стороны вели переговоры в течение четырех месяцев и, казалось, пришли к общему решению.

"Совместно нажитое имущество на то оно и есть совместно нажитое имущество",

– уточнила Марианна Мировая, из чего следует, что и квартиру нужно делить по закону, невзирая на то, чьи средства потрачены на ее приобретение.

При этом юрист добавила, что журналисты относятся к Телегину агрессивно, а хоккеист от своих родительских обязанностей не уклонялся. Подобные заявления адвокат назвала полной чушью, отметив, что спортсмен платит алименты дочери.

По некоторым данным, Пелагея претендует на четверть дохода бывшего мужа – от 800 тыс. до 1,5 млн руб., передает "Московский комсомолец".

Напомним, что ранее представитель певицы, которая, по его словам, ни на что не претендовала, кроме алиментов, рассказал об иске Телегина. Хоккеист потребовал раздела имущества, в то время как сам присвоил деньги из семейного бюджета.