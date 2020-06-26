Адвокат выдал подробности совместной жизни певицы и хоккеиста

Пелагея и Иван Телегин, объявившие о разводе еще в декабре 2019 г., похоже, не смогут разойтись мирно. Вокруг бракоразводного процесса появляется все больше новых деталей. Например, юрист певицы выдал истинную причину расставания супругов.

По его словам, хоккеист не только изменял жене, но и оставил ее одну в сложный момент. Пелагея просила мужа поддержать ее после смерти друга, однако он вместо похода на похороны решил отдохнуть в бане с друзьями. Это привело к их ссоре, пишут журналисты.

Теперь артистка пытается добиться алиментов от супруга и по-честному поделить имущество. Как добавил представитель певицы, хоккеист уже некоторое время не оказывает помощь дочке и не видится с нею.

Сейчас знаменитостям предстоит решить вопрос с недвижимостью. Сначала планировалась, что Пелагея оставит себе квартиру, а Телегин возьмет загородный дом. Однако такое решение кажется несправедливым.

Квартиру в городе певица покупала на деньги мамы, а в особняк вложила немало средств и сил, поэтому делить имущество будет суд.

"Семейный дом покупался для того, чтобы там жила семья с ребенком, а не неверный муж с любовницей",

- цитирует StarHit слова знакомого артистки.

Напомним, спустя полгода после разрыва с Иваном Телегиным Пелагея подала на развод, и супругов должны были развести 15 июня, однако судебный процесс сорвался.