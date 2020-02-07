Затравленную Пелагею разнесли после развода
Пелагея в очередной раз заговорила о разводе. На этот раз артистка рассказала, что ее травят СМИ. Звезда уверена, что кто-то заказал распространение против нее неправдивых статей. Желают ей зла, как утверждает певица, те, кто боится ее воссоединения с бывшим мужем. Блогер Лена Миро критикует публичное выступление знаменитости и считает, что певица выставляет ситуацию так, будто бы ее мужем легко можно управлять, и заказчики хотят подобраться к его деньгам.
"Пелагея уверена, что ее заказали, чтобы навсегда рассорить с примитивным Телегиным и взять под контроль его миллионы. По мнению Пелагеи выходит, что окружающие считают ее бывшего клиническим идиотом, которого можно взять под контроль. И сама Пелагея, и таинственные заказчики ее травли делят хоккеиста, чтобы руководить им и его финансами", – пишет Лена Миро в своем блоге (орфография и пунктуация сохранены).
Как потмечает "Комсомольская правда", особенно Пелагею задели слова о том, что ее мать влезла в ее отношения с мужем.
"То, что сейчас пишут о нашем разводе – это настоящий заказ и травля. В одном издании публикуется статья, где ссылаются на анонимные источники, якобы друзей семьи. <…> То, как обстоят дела, знаем только мы. Я знаю, кто меня заказал", – обратилась Пелагея к подписчикам в Инстаграм.
В социальных сетях пользователи артистку поддерживают и желают терпения. Они считают, что экс-супруга Ивана Телегина достойно справляется с ситуацией.
Пелагея вышла замуж за Ивана Телегина в 2016 году, у пары родилась дочь. В конце прошлого года появились первые новости о разводе, тогда же и назвали возможную причину расставания – измены хоккеиста.
"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане
Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Бьет по почкам: популярное лекарство оказалось токсичным
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик