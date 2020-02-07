Певица пожаловалась на нападки журналистов

Пелагея в очередной раз заговорила о разводе. На этот раз артистка рассказала, что ее травят СМИ. Звезда уверена, что кто-то заказал распространение против нее неправдивых статей. Желают ей зла, как утверждает певица, те, кто боится ее воссоединения с бывшим мужем. Блогер Лена Миро критикует публичное выступление знаменитости и считает, что певица выставляет ситуацию так, будто бы ее мужем легко можно управлять, и заказчики хотят подобраться к его деньгам.

"Пелагея уверена, что ее заказали, чтобы навсегда рассорить с примитивным Телегиным и взять под контроль его миллионы. По мнению Пелагеи выходит, что окружающие считают ее бывшего клиническим идиотом, которого можно взять под контроль. И сама Пелагея, и таинственные заказчики ее травли делят хоккеиста, чтобы руководить им и его финансами", – пишет Лена Миро в своем блоге (орфография и пунктуация сохранены).

Как потмечает "Комсомольская правда", особенно Пелагею задели слова о том, что ее мать влезла в ее отношения с мужем.

"То, что сейчас пишут о нашем разводе – это настоящий заказ и травля. В одном издании публикуется статья, где ссылаются на анонимные источники, якобы друзей семьи. <…> То, как обстоят дела, знаем только мы. Я знаю, кто меня заказал", – обратилась Пелагея к подписчикам в Инстаграм.

В социальных сетях пользователи артистку поддерживают и желают терпения. Они считают, что экс-супруга Ивана Телегина достойно справляется с ситуацией.

Пелагея вышла замуж за Ивана Телегина в 2016 году, у пары родилась дочь. В конце прошлого года появились первые новости о разводе, тогда же и назвали возможную причину расставания – измены хоккеиста.