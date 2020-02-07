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Затравленную Пелагею разнесли после развода

Затравленную Пелагею разнесли после развода
Пелагея. Фото:instagram.com/pelageya_insta
Певица пожаловалась на нападки журналистов

Пелагея в очередной раз заговорила о разводе. На этот раз артистка рассказала, что ее травят СМИ. Звезда уверена, что кто-то заказал распространение против нее неправдивых статей. Желают ей зла, как утверждает певица, те, кто боится ее воссоединения с бывшим мужем. Блогер Лена Миро критикует публичное выступление знаменитости и считает, что певица выставляет ситуацию так, будто бы ее мужем легко можно управлять, и заказчики хотят подобраться к его деньгам.

"Пелагея уверена, что ее заказали, чтобы навсегда рассорить с примитивным Телегиным и взять под контроль его миллионы. По мнению Пелагеи выходит, что окружающие считают ее бывшего клиническим идиотом, которого можно взять под контроль. И сама Пелагея, и таинственные заказчики ее травли делят хоккеиста, чтобы руководить им и его финансами", – пишет Лена Миро в своем блоге (орфография и пунктуация сохранены).

Как потмечает "Комсомольская правда", особенно Пелагею задели слова о том, что ее мать влезла в ее отношения с мужем.

"То, что сейчас пишут о нашем разводе – это настоящий заказ и травля. В одном издании публикуется статья, где ссылаются на анонимные источники, якобы друзей семьи. <…> То, как обстоят дела, знаем только мы. Я знаю, кто меня заказал", – обратилась Пелагея к подписчикам в Инстаграм.

В социальных сетях пользователи артистку поддерживают и желают терпения. Они считают, что экс-супруга Ивана Телегина достойно справляется с ситуацией.

Пелагея вышла замуж за Ивана Телегина в 2016 году, у пары родилась дочь. В конце прошлого года появились первые новости о разводе, тогда же и назвали возможную причину расставания – измены хоккеиста. 

Фоторепортаж
Драки и измены: самые громкие разводы 2019 года
Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com Лолита Милявская с супругом. Фото: www.globallookpress.com
Пелагея и Иван Телегин. Фото: instagram.com/pelagea_khanova Алена Водонаева. Фото: instagram.com/pelagea_khanova Ани Лорак. Фото: instagram.com/pelagea_khanova
Дарья ПЕТРОВА

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