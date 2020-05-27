После расторжения брака артистка может получать свыше полумиллиона алиментов ежемесячно

Певица Пелагея в результате развода может получить внушительную сумму от своего мужа – больше 6,5 миллионов рублей ежегодно. Ежемесячно спортсмен будет обязан выплачивать своей бывшей жене алименты на общую дочь.

Со своим мужем Иваном Телегиным Пелагея не живет около года. Пока артистка занимается карьерой и воспитанием дочери Таисии, хоккеист коротает время в компании своей новой возлюбленной Марии Гончар.

Близкие пары рассказывают, что все это время Пелагея ждала, что муж сделает шаг и первым предложит расторгнуть брак, но инициативы от супруга так и не пошло.

Теперь разводом займется суд, который будет делить имущество, которое нажили супруги с момента заключения брака в 2016 году и устанавливать размер алиментов на дочь. И если у пары не получится договорится о размере выплат мирным путем, Пелагея может претендовать на солидную сумму ежемесячных отчислений.

В прошлом году заработки Телегина составили 65 млн. рублей. В этом году, сообщает издание "КП", спортсмен переживает не лучшие времена в своей карьере, из-за чего его доходы упали на треть.

От первого брака у Ивана есть сын. Согласно законодательству, Телегин не может выплачивать общую сумму алиментов больше, чем 33% от своих доходов. Таким образом, выплаты поделят пополам: Пелагея и бывшая жена спортсмена Евгения Ноур будут получать по 16,5% от дохода бывшего мужа, а это около 550 тысяч в месяц, подсчитали журналисты.

Если бы артистка не затянула с разводом, отмечает издание, то получила бы почти в два раза больше – около 11 млн. рублей в год.

Напомним, недавно стало известно, что Пелагея подала официальное заявление о расторжении брака в суд. Пока дата первого слушания не назначена.