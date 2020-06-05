Наставница шоу "Голос" стала выглядеть по-другому после разрыва с мужем

Певица Пелагея решилась на перемены во внешности. Артистка неожиданно для поклонников обрезала челку, что понравилось далеко не всем. Поклонники знаменитости пишут в социальных сетях, что не смогли узнать ее.

В "Инстаграм" Пелагея опубликовала два фото: одно сделано в 2014 г., другое – в 2020-м. Оценив снимки, комментаторы заявили, что раньше блондинка выглядела привлекательнее. Преданные фанаты певицы, наоборот, поддержали ее решение о смене имиджа и отметили, что звезда помолодела.

Пелагея на сообщения критиков не ответила, а позже ограничила возможность комментировать свои фото.

"В 2014-м лучше", "Это очень неожиданно. Поля, какая вы красавица", "Я даже не узнала", "Не узнать, другой человек прям…", "Помолодела", "Тоже хорошо, но без челки все-таки лучше! С челкой как все, а без челки Пелагея!", "Это не вы", "Стрижка вас очень изменила", – написали в блоге артистки.

С 2014 г. в жизни певицы произошло много изменений. С тех пор она не только сменила прическу, но и вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина в 2016 г., а затем родила ему дочь. Однако брак артистки и спортсмена долго не продлился – в декабре 2019 г. они объявили о разводе.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что сколько денег может получить Пелагея после развода.