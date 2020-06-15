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Развод Пелагеи с мужем сорвался

Развод Пелагеи с мужем сорвался
Иван Телегин и Пелагея. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Певице помешало происшествие в суде

Пелагея и Иван Телегин не смогли договориться о разводе. Заседание суда пришлось перенести из-за сообщения о "минировании" здания, передают СМИ.

В понедельник, 15 июня звездная пара должна была явиться на беседу, где им предстояло договориться о дате развода. Однако встречу отменили из-за сообщения о заложенной бомбе, сообщает РЕН ТВ.

Всех, кто был в здании, срочно эвакуировали. Беседу перенесли на 18 июня, говорится на сайте суда.

Официально на развод Пелагея подала в конце мая, хотя о расставании с Телегиным сообщила еще полгода назад. Супруги заявляли, что имущество делить не собираются. Однако по слухам, артистам все же придется решать этот вопрос через суд.

Карина СИРАЗОВА

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