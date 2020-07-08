Хоккеист забрал семейную машину и отдал ее новой возлюбленной

Развод Пелагеи с Иваном Телегиным принял неожиданный оборот. Супруги планировали разойтись мирно, пока хоккеист не решил отсудить у певицы недвижимость. Теперь же выяснилось, что спортсмен скрыл часть имущества от раздела, а деньги из семейного бюджета тратил на себя и свою новую возлюбленную. Деталями бракоразводного процесса поделился помощник адвоката Пелагеи.

По словам юриста, певица при расставании ни на что не претендовала, кроме алиментов – Телегин совсем не помогал дочери. Однако хоккеист потребовал разделить имущество: дом, в котором сейчас живет бывшая жена с ребенком, и квартиру, купленную на деньги матери Пелагеи.

Помощник адвоката певицы рассказал, что сам Телегин часть нажитого умышленно скрыл. Выяснилось, что еще в браке с артисткой он выгодно продал квартиру, которая стоила 30 млн рублей. Куда хоккеист потратил деньги, неизвестно, хотя Пелагея предлагала погасить с их помощью ипотеку.

Кроме того, спортсмен забрал себе роскошный автомобиль стоимостью 16 млн руб. – его купили на деньги от продажи машины певицы. Теперь же ее водит новая избранница Телегина, к которой он ушел от жены.

Пелагея с мужем в очередной раз встретятся в суде завтра, 9 июля. Защита певицы подготовила Телегину встречный иск по разделу имущества, после чего он сразу же предложил закрыть процесс, пишет StarHit.

Напомним, что изначально звездная пара не собиралась ничего делить, однако журналисты обратили внимание, что развод не обойдется без помощи адвокатов.

Ранее стало известно, что из-за стресса у певицы пропал голос.