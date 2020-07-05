Стресс из-за развода с Телегиным: Пелагея потеряла голос

Стресс из-за развода с Телегиным: Пелагея потеряла голос
Пелагея. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
О состоянии певицы рассказал врач

О разводе Пелагеи с Иваном Телегиным стало известно в конце мая. Сейчас певица судится с бывшим возлюбленным и отцом своей дочери. Мирно разойтись у пары не получилось – Телегин намерен отсудить у Пелагеи дом, где она сейчас живет с ребенком. Более того, на судебном заседании выяснилось, что хоккеист претендует и на квартиру, которую певице подарила мать. Из-за стрессов у звезды начались проблемы со здоровьем – она потеряла голос.

О состоянии Пелагеи рассказал доктор, у которого она наблюдалась много лет. По словам Льва Рудина, артистка не ожидала, что Телегин так с ней поступит. Помимо предательства мужа сильное влияние на нее оказывает и повышенный интерес журналистов к разводу.

"Стресс с разводом дал о себе знать: у нее пропал голос",

сообщил врач в беседе со "СтарХитом".

При этом доктор отметил, что слухи о том, что Пелагея сама виновата в случившемся – мол, изводила мужа ревностью, не соответствуют действительности. На самом деле она – очень терпеливый человек. Певица ради дочери прощала супругу многое, подчеркнул Рудин.

К счастью, сейчас Пелагее стало лучше – голос восстанавливается. Однако лечебные процедуры под наблюдением медиков продолжаются.

Очередное судебное заседание запланировано на 9 июля. По требованию Телегина оно пройдет в закрытом режиме. Супруги продолжат решать вопрос о разделе имущества и выплате алиментов.

Ранее адвокат Пелагеи рассказал о некрасивом поступке Телегина, который оставил ее одну в трудный для нее момент. У артистки умер близкий друг, однако на похороны ей пришлось отправиться одной – супруг не поддержал ее в минуту горя и отправился в баню с приятелями.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Влад Сергеев
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Какой скользкий этот тип Телегин, а казался таким простачком. Скорее всего "бизнес вумен" Гончар со стаканом в руке цепко схватилась за его причиндалы. Что ей еще остается, с таким-то опухшим лицом... Неужели Телегин с Гончар реально оттяпают квартиру у женщины с ребенком??? Просто не верится
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