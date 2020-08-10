Экс-участница кабаре-дуэта вспомнила, что она еще молода

Лолита Милявская не перестает привлекать внимание своих поклонников: на этот раз она решила записать видео, на котором использовала вместо шеста для танцев кухонный карниз. Звезда встала на стул, чтобы снять занавески, однако так заработалась, что решила продемонстрировать чудеса хореографии.

Артистка заявила, что собирается постирать шторы, однако после этого на ум ей пришла странная вещь.

"Когда ты видишь в руках карниз, ты думаешь: я молоденькая и могла бы еще показать стриптиз", – заявила Милявская на видео.

Однако затем Лолита отказалась от этой идеи, объявив, что отправит свои шторы в стирку.

Кстати, видеозапись в "Инстаграме" Милявской оценил и друг Пугачевой, модельер Игорь Гуляев. Кутюрье лишился дара речи, о чем не преминул сообщить в комментариях. Пост прокомментировал и Игорь Крутой, оставивший под публикацией смеющиеся смайлики.

Не так давно Милявская решила обновить свой цвет волос. Артистка не дождалась окончания процедуры и вышла на улицу прямо с краской на голове. Неожиданными кадрами звезда поделилась в соцсетях.