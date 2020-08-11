Суд арестовал квартиру советской актрисы

Уже не один месяц продолжается конфликт между Лидией Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасовым из-за квартиры актрисы в Новой Москве. Народной артистке удалось доказать, что музыкальный продюсер продал ее недвижимость незаконно. Суд уже наложил арест на жилье.

Такие новости не могли не обрадовать советскую кинозвезду. Оказалось, что все это время она даже не знала о местонахождении своего супруга, а атмосфера неизвестности сильно пугала актрису. Но уже в скором времени станет известно, кто и почему смог от имени Шукшиной продать квартиру другу Алибасова.

"Лидия Николаевна рада такому стечению обстоятельств. Вы не представляете, как она довольна", – выступила с заявлением адвокат Шукшиной.

Свое имущество актриса хотела завещать своим внукам, именно поэтому она очень переживала, что квартира достанется другим людям, уточняет StarHit. Народная артистка верит, что сможет вернуть свое имущество и надеется наладить отношения со своим пятым мужем.

Напомним, что ранее Федосееву-Шукшину заметили на кладбище.