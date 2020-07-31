Брошенную мужем Федосееву-Шукшину заметили на кладбище

Брошенную мужем Федосееву-Шукшину заметили на кладбище
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото ИТАР-ТАСС/ Константин Веремейчик
Садальский показал печальный снимок

Лидия Федосеева-Шукшина почтила память второго супруга – знаменитого советского писателя Василия Шукшина. Стас Садальский разместил на своей странице в соцсети фотографию, где артистка со скорбным видом сидит на могиле некогда любимого мужа.

Актер решил поддержать кинозвезду в своем "Инстаграм".

"Брошенная и обобранная последним мужем – она вспомнила о втором, в день рождения... Жалко ее безумно, а вам?", – написал он под снимком.

Мнения подписчиков разделились. Одни посчитали, что Федосеева-Шукшина сама виновата в своих проблемах, а другие искренне посочувствовали знаменитости.

"А что ее жалеть? Шикарная женщина!", "Нет, не жалко", "Вот совсем не жалко почему-то", "Никто ее не обирал!", "Мне нет! Своеобразная женщина", "Жалко конечно. Не суди, да не судим будешь...", – отметили комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, отношения с нынешним супругом Бари Алибасовым у актрисы складываются не лучшим образом. Недавно ей даже пришлось подать в суд на мужа. Причиной стал скандал с квартирой Федосеевой-Шукшиной, которую продюсер "На-На" переписал на помощника. Актриса не теряет надежду вернуть жилплощадь.

Ранее "Утро.ру" писало, как Стас Садальский обозвал Елену Малышеву. Актер назвал ведущую телепрограммы "Жить здорово" буржуем от медицины.

Ольга ФЕДОРОВА

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