"Уши приоткрой и очи": Шнуров резко высказался в адрес Лукашенко

"Уши приоткрой и очи": Шнуров резко высказался в адрес Лукашенко
Сергей Шнуров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер "Ленинграда" посвятил президенту Республики сатирическое стихотворение

Выборы в Белоруссии и последовавшие за ними беспорядки приковали к себе внимание мирового сообщества. Многие артисты приняли решение отменить концерты в стране, в социальных сетях активно поддерживают протестующих белорусов. Не остался в стороне и Сергей Шнуров. Он в свойственной ему манере высказал свое мнение по поводу минингов в Белоруссии. 

На своей странице в "Инстаграм" артист опубликовал стихотворение, которое посвятил Лукашенко. Лидер группы "Ленинград" призвал президента "поливать газом" своих соотечественников и иронично подчеркнул, что если раньше белорусы звали Александра Григорьевича Батькой, то теперь, вероятно, тот стал для них отчимом. 

"Ты услышишь правду, ишь, уши приоткрой и очи! На штыках не усидишь!" – посоветовал Шнуров Лукашенко. 

В комментариях пользователи поблагодарили музыканта за поддержку и попросили придать большую огласку протестам: "Беларуси очень нужна ваша поддержка, россияне! Очень!", "Правильные слова. Сама из Минска. То что показывают, это ещё цветочки", "Спасибо, что обратили внимание на нас. Живе Беларусь!" (орфография и пунктуация сохранены). 

Кто-то даже отметил, что стихотворение слишком "мягкое". 

Напомним, что в Белоруссии продолжаются столкновения граждан с силовиками. Причиной протестов стало недовольство результатами прошедших выборов.

Юлия МИХАЙЛОВА

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