Лидер "Ленинграда" посвятил президенту Республики сатирическое стихотворение

Выборы в Белоруссии и последовавшие за ними беспорядки приковали к себе внимание мирового сообщества. Многие артисты приняли решение отменить концерты в стране, в социальных сетях активно поддерживают протестующих белорусов. Не остался в стороне и Сергей Шнуров. Он в свойственной ему манере высказал свое мнение по поводу минингов в Белоруссии.

На своей странице в "Инстаграм" артист опубликовал стихотворение, которое посвятил Лукашенко. Лидер группы "Ленинград" призвал президента "поливать газом" своих соотечественников и иронично подчеркнул, что если раньше белорусы звали Александра Григорьевича Батькой, то теперь, вероятно, тот стал для них отчимом.

"Ты услышишь правду, ишь, уши приоткрой и очи! На штыках не усидишь!" – посоветовал Шнуров Лукашенко.

В комментариях пользователи поблагодарили музыканта за поддержку и попросили придать большую огласку протестам: "Беларуси очень нужна ваша поддержка, россияне! Очень!", "Правильные слова. Сама из Минска. То что показывают, это ещё цветочки", "Спасибо, что обратили внимание на нас. Живе Беларусь!" (орфография и пунктуация сохранены).

Кто-то даже отметил, что стихотворение слишком "мягкое".

Напомним, что в Белоруссии продолжаются столкновения граждан с силовиками. Причиной протестов стало недовольство результатами прошедших выборов.