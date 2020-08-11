Актриса редко делится кадрами с наследником

Анна Кошмал опубликовала снимок со своим сыном Мишей. В начале лета малышу исполнилось два года.

Редкая фотография звездного наследника появилась на странице в "Инстаграм". Ребенок одет в бежевые шорты и синюю футболку. Личико сына актриса решила не показывать, малыш что-то разглядывает на земле и не смотрит в объектив.

На снимке присутствует и сама знаменитость. В чем она одета, сложно рассмотреть: кадр выполнен в темноте, освещают лица счастливого семейства только разноцветные огоньки.

"Мотыльки. Мой" – подписала снимок Анна Кошмал.

Подписчики были рады полюбоваться на наследника звезды телесериала "Сваты" и пожелали молодой маме с сыном всего наилучшего. А некоторые даже признались, что красавица актриса вдохновляет их быть лучше.

"Красота", "Сладкий мотылек", "Какие вы милые!", "Твои фото, Анечка, вдохновляют меня", – написали фанаты.



Ранее "Утро.ру" рассказывало об отношениях в актерском коллективе фильма "Сваты". По словам Анны Кошмал, несмотря на несколько проведенных вместе лет, артисты не общаются.