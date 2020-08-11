Дочь Надежды Михалковой растет копией знаменитого дедушки

Дочь Надежды Михалковой растет копией знаменитого дедушки
Надежда Михалкова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса опубликовала фото наследницы из семейной поездки в Петербург

Надежда Михалкова поделилась редкой фотографией своей дочери Нины. Обычно актриса не публикует кадры с наследниками, но накануне решила сделать исключение. Многие поклонники отметили, что девочка подросла и с годами становится все более похожа на известного дедушку Никиту Михалкова.

Снимок появился на странице наследницы режиссера в "Инстаграм". Кадр сделан по время поездки в Санкт-Петербург.

"Познакомилась с Питером заново! Неимоверное удовольствие показывать детям то, что ты видел много раз", – подписала новую публикацию знаменитость.

На фото запечатлена Нина, задумчиво глядящая на мелькающие за окном вагона пейзажи. Девочку сфотографировали в профиль, также на снимок попало ее полуразмытое отражение в стекле. На внучке режиссера надета бежевая кофточка, волосы девочки распущены.


Поклонники Надежды Михалковой заметили явное сходство в чертах подрастающей Нины с ее знаменитым дедушкой. Этими наблюдениями пользователи Сети поделились в комментариях к публикации.

"Но ведь копия дедушки молодого", "Это дедушкина внучка. Сразу видно, чья порода", "Красотка. Во взгляде и характер, и внутренний стержень. Михалкова!", "Профиль – Никита Сергеевич в молодости!", "Взгляд – от Вас", – высказались подписчики (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, Надежда Михалкова воспитывает двоих детей – Нину и Ивана. Дочке исполнилось девять лет, а сыну актрисы семь. Наследники родились в браке дочери Михалкова с режиссером Резо Гигинеишвили. Супруги прожили вместе семь лет, однако три года назад развелись.

Ранее "Утро.ру" писало, как Надежда Михалкова бросилась в воду после свадьбы бывшего мужа.


Ольга ФЕДОРОВА

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