В больнице подтвердили беременность Рудовой

В больнице подтвердили беременность Рудовой
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata
Сама актриса никак не прокомментировала свое положение

В последнее время по Сети ходят слухи о беременности актрисы Натальи Рудовой. Комментаторы активно обсуждают эту новость.

Сегодня звезда сериалов "Татьянин день" и "Универ" поделилась красивой фотографией в своем инстаграм-аккаунте. На ней актриса изображена в цветастом платье и с белой повязкой на руке. Пользователи Сети обратили внимание на странный "аксессуар".

"Что с рукой?" – поинтересовались они. Несколько подписчиков высказали предположение, что Наталья Рудова находится в положении. В подтверждение кто-то написал, что по интернету ходят видео, на которых четко заметен округлившийся живот звезды.

Более того, появилась информация, что сотрудники больницы, в которой обследуется актриса, подтвердили все слухи. Однако сама она не делала никаких официальных заявлений. Остается только гадать, действительно ли кинозвезда беременна и кто может быть отцом ребенка.

До сих пор Наталья Рудова тщательно скрывает все подробности своей личной жизни. Ее замечают в компании многих мужчин из шоу-бизнеса. Так, недавно она присутствовала на дне рождения Андрея Григорьева-Аполлонова – солиста группы "Иванушки International". Они обнимались и весело проводили время. Тем не менее остается загадкой, свободно сердце красавицы или нет.

Анастасия ГОРЮНОВА

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