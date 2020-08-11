Знаменитая домохозяйка страны призналась, что решилась на интересный эксперимент

Юлия Высоцкая решилась на крайние меры: блондинка, которая десятилетиями делилась по телевизору своими вкусными рецептами, вдруг остригла себя налысо. Поклонники уверены: теперь супруга Андрея Кончаловского утратила свою женственность, оставшись без своих прекрасных локонов. Впрочем, телеведущая признается: на такие радикальные решения больше не пойдет.

Она считает, что "это было интересно и в работе, и в мире", однако без волос чувствовала себя уязвимой и "почти голой". Столь серьезный поступок дался ей нелегко – звезда экрана назвала себя "консерватором и трусом".

"Но никогда не говори "никогда", – подытожила Юлия.

Комментарий под публикацией Высоцкой оставил композитор Игорь Николаев. Автор хита "Выпьем за любовь" вспомнил, что однажды приходил к ней на программу и застал ее именно с такой прической. А многие поклонники поддержали свою смелую фаворитку.

"Во всех ты образах, родная, хороша! Но золото твоих волос прекрасно. Как трусостью назвать твои поступки – не возможно! Ты творец! Питаешь ты великого мужчину и нас твоих поклонниц!", – призналась одна из подписчиц (орфография и пунктуация сохранены).

Стоит отметить, что вот уже на протяжении четырех месяцев Юлия Высоцкая живет с семьей на даче на Николиной горе в Подмосковье. Телеведущая часто выставляет фотографии в соцсетях и делится подробностями загородной жизни.