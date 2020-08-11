Их часто видели вместе во время прогулок

Прохор Шаляпин и Алла Пеняева знакомы уже давно. Они встретились еще до проекта "Фабрика звезд", финалистом которого и стал артист.

Шаляпина часто замечают в обществе поэтессы. Они вместе проводят выходные и всячески развлекаются.

Появилась информация, что поэтесса сделала Шаляпину дорогой подарок. Пеняева купила ему квартиру на Автозаводской. За какие заслуги – остается только гадать.

Недавно стало известно, что Прохора Шаляпина и Аллу Пеняеву пригласили сняться в клипе у Анны Калашниковой. По задумке, они должны сыграть роль странной парочки.

Атмосфера клипа пропитана мистикой – мрачные декорации и вампиры. Для поддержания антуража был привезен настоящий гроб. Именно в него должны были лечь артист и поэтесса.

Однако, Шаляпин наотрез отказался от такой задумки.

"Я с Аллой в гроб не лягу" – запротестовал артист.

Свой отказ он объяснил тем, что Алла достаточно суеверна.

Еще одной режиссерской задумкой должен был стать обмен одеждой между Шаляпиным и Пеняевой. Но артист и здесь показал свой характер. Он наотрез отказался отдавать вещи пенсионерке.

Поговаривают, что Алла Пеняева рассматривает кандидатуру не одного лишь Шаляпина. Как рассказывает певица Анна Калашникова, на съемочной площадке поэтесса флиртовала с разными мужчинами.

Недавно в Сети появилось видео с Шаляпиным и Калашниковой. На нем певица устроила истерику. Как стало известно, все это было постановкой.