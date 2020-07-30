"Не прощу": бывшая устроила Шаляпину истерику - видео

"Не прощу": бывшая устроила Шаляпину истерику - видео
Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyapin_official
Калашникова расплакалась прямо на улице и ударила артиста в грудь

Прохор Шаляпин поссорился со своей бывшей возлюбленной Анной Калашниковой. Она заявила, что не простит артисту обмана, закатив истерику прямо на улице. Певец снял это на видео и опубликовал в соцсетях.

В кадре экс-возлюбленная рыдает и стучит кулаками по груди Шаляпина. Артист в это время пытался успокоить Калашникову. "Да тише ты", – сказал он девушке.

"Я наивная! Я доверчивая! Меня легко обмануть!  Я этого не прощу тебе!", – произнесла Калашникова.

Впрочем, ссора бывших возлюбленных оказалась постановочной. Артисты сняли юмористическое видео для "Тик-Ток", а в качестве озвучки выбрали отрывок из советского мультфильма "Дед Мороз и серый волк". Именно голосами героев и говорят звезды на опубликованном в "Инстаграм"-историях ролике.

Шаляпин и Калашникова не в первый раз снимают подобные видео. Ранее артисты, которые встречались еще несколько лет назад, публиковали ролик, где певец позировал в смешном парике.

Совсем недавно Прохор Шаляпин удивил подписчиком новым кадром. Певец снялся на кровати полностью обнаженным.

Карина СИРАЗОВА

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