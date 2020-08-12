Дмитрий Шаракоис перебрался в Великобританию из-за отсутствия работы в России

Вот уже некоторое время исполнитель роли Бориса Левина живет в одном из самых дорогих городов мира. Однако это не испугало Дмитрия Шаракоиса, который переехал в Великобританию в 2018 году. Тогда в кармане знаменитости было всего 30 тысяч рублей.

Как оказалось, на такие смелые перемены его сподвиг творческий кризис и отсутствие работы. Актер даже пытался устроиться продавцом в магазин техники, но его не взяли. Тогда Дмитрий решил начать работать таксистом, чтобы хоть как-то себя обеспечивать.

В Великобритании Шаракоис зарабатывает на всем, чем только может. Он записывает видео на "Ютуб", пытается ходить на кастинги, подрабатывает маляром. Поначалу ему было очень тяжело, но со временем ситуация стабилизировалась.

Для того, чтобы выжить в Лондоне, актеру приходится сильно экономить. Исполнитель роли интерна рассказал, что покупает почти просроченные продукты по акции, пьет воду из-под крана и ест в ресторанах быстрого питания по специальным купонам.

Актер старается не унывать, хотя порой ему очень одиноко. Иногда он даже думал уйти из жизни, но смог с ними справиться с депрессией.

"Сейчас редко накатывают такие мысли. Тяжело, когда ты всю жизнь, начиная с 16 лет, – актер, а здесь – вахтер", – подытожил артист.



Возвращаться в Россию Дмитрий не очень хочет. Сейчас его больше всего волнует его гражданский статус внутри королевства. Более того, его привлекает особая романтика Лондона и его инфраструктура, передает слова Шаракоиса сайт "Комсомольская правда".

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