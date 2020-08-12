Представитель Рудовой прокомментировала известие о беременности актрисы

Представитель Рудовой прокомментировала известие о беременности актрисы
Наталья Рудова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Агентка не стала отрицать, что звезда "Универа" находится в интересном положении

По поводу слухов о том, что Наталья Рудова ждет первенца, высказалась ее помощница. Она заявила, что знаменитость сама расскажет поклонникам о происходящем в ее жизни, когда посчитает нужным. При этом представитель не стала опровергать информацию о беременности актрисы.

Официального подтверждения журналистам также добиться не удалось. Помощница ограничилась заявлением, что кинозвезда пообщается с поклонниками на волнующую их тему, когда будет готова. С агентом Рудовой переговорили корреспонденты издания Woman.ru.

В Сети уже несколько дней обсуждают возможную беременность звезды сериалов "Универ" и "Татьянин день". Подписчики гадают, кто может быть отцом ребенка. Сама Наталья никак не комментирует ситуацию, чем еще больше подогревает интерес фанатов к себе.


Ранее "Утро.ру" делилось информацией из больницы, где обследуется актриса. По слухам, сотрудники медучреждения подтвердили, что Рудова ждет ребенка. Впрочем, пока знаменитость сама не даст пояснения, фанатам остается лишь теряться в догадках.

Ольга ФЕДОРОВА

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