"У вас тоже витилиго?": новое фото Бони взволновало поклонников

"У вас тоже витилиго?": новое фото Бони взволновало поклонников
Виктория Боня. Фото:instagram.com/victoriabonya
На правой руке звезды экрана появились большие пигментные пятна

Виктория Боня всегда старается выглядеть безупречно. Светская львица много времени уделяет своему здоровью и внешнему виду. Однако некоторые мелкие детали могут выдавать возраст телеведущей, которой в ноябре исполнится 41 год. На недавно выложенной фотографии подписчики заметили странные пятна и сразу же забили тревогу. 

Экс-звезда "Дома-2" выложила на своей странице в "Инстаграм" селфи и попросила оценить ее образ. Однако внимание подписчиков привлек резкий контраст: кожа лица у артистки идеально ровная, а вот кожа на руках – сухая и немного дряблая. 

Некоторые пользователи соцсети заподозрили, что у телеведущей развивается кожная болезнь. "Что у вас с рукой? У вас тоже Витилиго?", "Что с рукой?", "Какие руки дряблые у вас", – написали они (орфография и пунктуация тут и далее сохранены). 

Другие обвинили ее в неудачном использовании фотошопа:

"Виктория, руки выдают Ваш возраст, обратите внимание на это, когда размещаете пост", "Ты красотка, но эти фильтры, но совсем не ты", "Что за фотолажа?", "А руки забыли отфотошопить" . 

Сама Виктория Боня никак не прокомментировала замечания, лишь удалила слишком резкие высказывания. 

Ранее телеведущая поучаствовала в шаманском обряде "камбо" и показала подписчикам ожоги, которые остались после этого. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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