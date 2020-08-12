На правой руке звезды экрана появились большие пигментные пятна

Виктория Боня всегда старается выглядеть безупречно. Светская львица много времени уделяет своему здоровью и внешнему виду. Однако некоторые мелкие детали могут выдавать возраст телеведущей, которой в ноябре исполнится 41 год. На недавно выложенной фотографии подписчики заметили странные пятна и сразу же забили тревогу.

Экс-звезда "Дома-2" выложила на своей странице в "Инстаграм" селфи и попросила оценить ее образ. Однако внимание подписчиков привлек резкий контраст: кожа лица у артистки идеально ровная, а вот кожа на руках – сухая и немного дряблая.

Некоторые пользователи соцсети заподозрили, что у телеведущей развивается кожная болезнь. "Что у вас с рукой? У вас тоже Витилиго?", "Что с рукой?", "Какие руки дряблые у вас", – написали они (орфография и пунктуация тут и далее сохранены).

Другие обвинили ее в неудачном использовании фотошопа:

"Виктория, руки выдают Ваш возраст, обратите внимание на это, когда размещаете пост", "Ты красотка, но эти фильтры, но совсем не ты", "Что за фотолажа?", "А руки забыли отфотошопить" .

Сама Виктория Боня никак не прокомментировала замечания, лишь удалила слишком резкие высказывания.

Ранее телеведущая поучаствовала в шаманском обряде "камбо" и показала подписчикам ожоги, которые остались после этого.

