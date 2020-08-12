Гусар и раввин: Лещенко с Винокуром примерили необычные образы

Гусар и раввин: Лещенко с Винокуром примерили необычные образы
Лев Лещенко и Владимир Винокур. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артисты перевоплотились ради съемок

Владимир Винокур порадовал подписчиков "Инстаграм" забавным кадром. На новом фото он предстал в компании своего закадычного друга Льва Лещенко.

Внимание фанатов привлекли неожиданные наряды знаменитостей – юморист облачился в еврейского священнослужителя, а певец временно стал бравым военнослужащим царской армии.

Судя по подписи к снимку, такие образы понадобились звездным товарищам для участия в очередных съемках.

"Два Друга! Гусар и Раввин! Съемки! Лев Лещенко и Владимир Винокур! Всем поклон", – подписал свежую публикацию знаменитый комик.

На фотографии Владимир Винокур обзавелся пушистой бородой. Голову юмориста венчает огромная меховая шапка. Лев Лещенко предстал в традиционном красном мундире и с подобающими настоящему гусару подкрученными усами.


Подписчиков насмешил непривычный вид двух знаменитостей. Фанаты также отметили, что звезды отлично выглядят, и пожелали им крепкого здоровья и долгих лет жизни.

"Красавцы, мужчины! Равняться на вас нужно", "Вы потрясающие и смешные!", "Прекрасные, талантливые артисты! Замечательные друзья!", "Куда без них, скучно!", "Усы хлеще, чем у коня грива", – повеселились в комментариях пользователи соцсети (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее "Утро.ру" поделилось милым фото Владимира Винокура с маленьким внуком. На нем артист "Аншлага" посадил ребенка к себе на шею.

Ольга ФЕДОРОВА

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