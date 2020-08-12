"Был дисквалифицирован": Петросяна поймали на допинге

"Был дисквалифицирован": Петросяна поймали на допинге
Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Об этом рассказал известный юрист Сергей Жорин

Недавно на инстаграм-странице Сергея Жорина появилось видео, как он вместе с Евгением Петросяном участвует в соревнованиях по армрестлингу. На записи мужчины меряются своей силой.

На видео четко видно, как перед соревнованием юморист принимает какую-то таблетку, после чего с легкостью побеждает своего соперника. А он, между прочим, старше юриста на 30 лет.

"Только не мухлевать, в полную силу!" – потребовал Петросян.

Сергей Жорин поздравил создателя "Кривого зеркала" с победой и крепко пожал ему руку. Однако, он упомянул, что Петросян использовал допинг, что могло повлиять на исход сражения.

По словам Жорина, юмориста все-таки пришлось дисквалифицировать. Допинг-тест дал положительный результат.

Естественно, речь идет не о настоящем допинге. Видео является шуточным, поэтому относиться всерьез к поступку артиста не стоит.

Напомним, в 2018 году Петросян развелся с женой Еленой Степаненко. По некоторым данным, инициатором развода стал сам юморист.

Недавно появилась информация о том, что Евгений Петросян замечательно проводит время с алкоголем. Поклонники юмориста высказали опасение по этому поводу. По их мнению, употребление спиртосодержащих напитков может пагубно сказаться на здоровье пожилого артиста. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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