Звезда "Кухни" ждет второго ребенка

Звезда "Кухни" ждет второго ребенка
Артем Геодакян/ТАСС
28-летняя актриса опубликовала снимок с беременным животом

Российская актриса Валерия Федорович, известная по сериалу "Кухня", ждет второго ребенка. Об этом 28-летняя артистка сообщила в соцсетях, опубликовав красноречивый снимок.

Сейчас Федорович воспитывает двухлетнего Германа. Кто ее супруг, до сих пор никто не знает. Стоит отметить, что Валерия не так часто делится подробностями о происходящих в жизни событиях, но здесь решила сделать исключение.

Актриса опубликовала в "Инстаграме" пост, в котором заявила, что сегодня ей исполняется 28 лет. В публикации она задается вопросом: каково это, любить двоих?

"Два сердца надо? Или твое одно становится больше?", – вопрошает Валерия (пунктуация и орфография сохранены – прим. ред).

Молодая мама призвала своих поклонников любить свою жизнь, "не смотреть по сторонам" и философски подходить ко всем бытовым проблемам. Валерия также поблагодарила своих родителей.

"Это большое счастье. Очень рады за Вас. И все-таки одно сердце становится намного больше для любви своим детям",  "Рада, рада за тебя!!! За вас!", "Поздравляю от всей души! Какая ты красивая и чудесная!", – пишут поклонники.

Ранее "Утро.ру" писало, что Федорович опубликовала в Сети необычное черно-белое фото – Валерия снялась в расстегнутой белой рубашке, показав очертания своей обнаженной груди.

Егор МАЛКОВ

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