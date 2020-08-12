"Я себя не на помойке нашел": Шаляпин резко ответил на предложение уединиться с пенсионеркой

"Я себя не на помойке нашел": Шаляпин резко ответил на предложение уединиться с пенсионеркой
Прохор Шаляпин. Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Он возмущен идеей его экс-возлюбленной

Недавно стало известно, что финалист "Фабрики звезд" Прохор Шаляпин снялся в клипе у Анны Калашниковой. Певица по совместительству является бывшей девушкой артиста.

Также роли в клипе удостоилась 76-летняя Алла Пеняева, поэтесса и близкая подруга Шаляпина. Они вместе должны были сыграть странную парочку.

По задумке, Шаляпину и Пеняевой нужно было лечь в гроб. Однако, артист наотрез отказался от такой идеи. В чем же дело?

"Я себя не на помойке нашел" – пояснил Шаляпин.

Еще одна причина отказа кроется в том, что крайне неэтично класть в гроб 76-летнюю поэтессу.

По словам Прохора, он не знал, что его ждет на съемочной площадке. Артист рассчитывал на то, чтобы недолго побыть в кадре. При этом Шаляпин думал, что ему не придется вытворять что-то нелепое.

Также Шаляпин добавил, что согласился на участие в клипе за просто так. По его мнению, предложенный "треш" требует хорошей оплаты. Но об этом с артистом не договаривались.

Артист обратился к Анне Калашниковой и предложил ей самой занять место в гробу. Сам он в такой сцене участвовать не собирается.

Ранее стало известно, что пенсионерка Алла Пеняева подарила Шаляпину квартиру в Москве. Недвижимость находится около станции метро "Автозаводская".   

Анастасия ГОРЮНОВА

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