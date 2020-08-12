Дочь Заворотнюк показала фото после болезни

Дочь Заворотнюк показала фото после болезни
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Девушка выглядит посвежевшей и счастливой

Недавно в Сети появилась информация, что Анна Заворотнюк сильно заболела. Поднявшаяся температура и кашель навели девушку на страшные подозрения, что она заразилась коронавирусом.

Анна решила перестраховаться и сдать анализы. К счастью, полученный результат оказался отрицательным. Девушка смогла встать на ноги за пару дней.

О выздоровлении Заворотнюк говорит опубликованное в "Инстаграм" фото. На нем Анна демонстрирует шикарную фигуру в красном обтягивающем гидрокостюме.

По словам дочери Анастасии Заворотнюк, она имеет заветную мечту. Анна уже давно хочет научиться стоять на доске и ловить волну.

Девушка рассказала, что ей нравится наблюдать за людьми, занимающимися серфингом. Легкость и ловкость их движений завораживают Анну.

Комментаторы сразу же отметили красоту и стройность звездной дочери.  Также они поделились своими историями, связанными с серфингом. "Поначалу будет тяжело научиться, так как плыть против волн задача не из легких, но если есть желание, то все можно сделать" – поделился советом один из пользователей Сети.

Недавно Анна Заворотнюк поделилась детским фото, на котором она запечатлена вместе с младшим братом Майклом. Как известно, отношения между ними до сих пор остаются крайне теплыми. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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