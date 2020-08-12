Никита Ефремов не стал подписывать письмо "Современника" в защиту отца

Никита Ефремов не стал подписывать письмо "Современника" в защиту отца
Никита Ефремов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Представитель театра уверен, что худрук "напел в уши" сыну артиста о его невероятном таланте

Коллеги Михаила Ефремова пристально наблюдают за судебным процессом по делу своего коллеги. Коллектив "Современника" подготовил уже второе обращение в поддержку коллеги, однако стало известно, что его сын Никита, выступающий в театре, не стал ставить свою подпись.

Многие сочли поступок Ефремова-младшего предательством по отношению к родному отцу. Обращение не стал подписывать и худрук театра, Виктор Рыжаков. Источник в "Современнике" заявил, что он "влил" Никите в уши то, что тот невероятно талантлив, и теперь сын скандального артиста и сам от себя без ума. Он решил воздержаться в угоду собственной карьере. Хотя сам Ефремов-младший дважды лечился от пьянства, поэтому вряд ли имеет право осуждать отца.

Представитель "Современника" уверен: Михаил Ефремов "неугоден" своему руководителю. А покойная руководительница Галина Волчек могла совершить лишь пару звонков – и ее подчиненного никто и пальцем бы не тронул. Ушедший из жизни худрук "никогда не предавал своих".

"И Никите Волчек бы накрутила хвост, показала бы на его место, рассказала бы, кто он без имени отца и деда", – заявил представитель театра в интервью с "Собеседником".

Он добавил, что история с Ефремовым стала "последней каплей" и для Сергея Гармаша, который со скандалом покинул коллектив, где проработал десятилетиями.

Ранее координатор "Деловой России" в северо-западе Дмитрий Панов заявил, что адвокаты Ефремова пытаются затянуть судебный процесс для того, чтобы заработать себе имидж.

Егор МАЛКОВ

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