По сообщениям журналистов, звезда "Ленкома" злоупотребляет крепким алкоголем, так как не может справиться с потерей отца

В театральной тусовке обсуждают новости о том, что Александра Захарова страдает от алкогольной зависимости. Коллеги предполагают, что много выпивать народная артистка стала после смерти отца – режиссера Марка Захарова. Пагубная привычка может негативно отразиться на ее театральной карьере. Об этом стало известно СМИ.

Поводом для обсуждений стало заявление врача одной из столичных наркологических клиник. Мужчина признался, что актрису можно найти в списке тех знаменитостей, которые стоят на учете из-за симптомов алкогольной зависимости. Сенсационное заявление врача опубликовано в "Экспресс-газете".

Другие актеры "Ленкома" сочувствуют Александре. Вдова Николая Караченцова считает, что пристрастие к крепкому алкоголю у актрисы появилось из-за неудач в личной жизни. "Да, богатая, ну и что?" – задает риторический вопрос Людмила Поргина в беседе с журналистами.

Даже несмотря на то что актриса никогда не срывала репетиций и премьер, алкоголь помешал ей стать руководителем труппы. Об этом пишет телеграм-канал "НеМалахов".

Напомним, что почти год назад после продолжительной болезни скончался Марк Захаров.