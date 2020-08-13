Звезда фильма "Крымский мост" рассказала о проблемах в карьере

Екатерина Шпица поделилась мыслями на тему превратностей актерского типажа. По ее словам, внешность подростка не позволяет 34-летней актрисе играть некоторые роли.

Откровенный пост звезда сопроводила фотографией в зеленом купальнике с пальмами. Она снялась на фоне морского пейзажа.

Шпица считает, что вопрос типажа болезненный для многих артистов.

"Подростковая субтильность для меня - часто преграда на пути к роли. Внешность не может быть универсальной, и в киноиндустрии она накладывает ограничения", – написала актриса.

Особенности внешнего вида не позволят Екатерине сыграть, например, баскетболистку. При этом актриса отметила, что нужно ухаживать за собой, вести здоровый образ жизни и "достойно стареть". Если следовать этим установкам, то легко можно найти свое место в жизни, ведь природа неспроста "создала ее именно такой".

Фанаты решили поддержать любимицу на пути осмысления жизни. Также подписчики отметили, что Шпица отлично выглядит и выбрала удачный наряд для съемок.

"Прелестно и мудро", "Красивый купальник!", "Ваша внешность на семнадцать", "Не могу налюбоваться на Вас, Екатерина", "Красотка, что тут скажешь", – написали комментаторы.

Ранее "Утро.ру" показывало актрису в смелом образе. На очередных съемках Шпица предстала без нижнего белья, прикрыв тело легким плащом бежевого оттенка.