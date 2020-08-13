Сергею Куницкому было 35 лет

Актер Сергей Куницкий ушел из жизни 12 августа. Грустным известием поделились его коллеги из Московского губернского театра.

В начале лета актер отпраздновал свой юбилей. Ему исполнилось 35 лет. О причинах смерти звезды телесериала "Тест на беременность" ничего не известно. В сообщении на сайте театра говорится лишь о том, что его уход был внезапным.

Трагедия стала неожиданностью и для коллеги Куницкого по актерскому цеху Антона Хабарова. Они были близкими друзьями. Своими переживаниями тот поделился на странице в соцсети.

Хабаров сообщил, что узнал о случившемся только сегодня утром. Он выразил свои соболезнования родным и близким актера. Антон признался, что уход друга и коллеги стал для него тяжелой потерей.

"Сережа, прощай, мой дорогой. Ты был прекрасным человеком и фантастическим артистом", – написал артист.

Сергей Куницкий был задействован в 50 с лишним кинокартинах. Зрителям он запомнился по роли в популярном телесериале "Тест на беременность", а также в фильме "Битва за Севастополь".