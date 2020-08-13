Умерла звезда сериала "Тест на беременность"

Умерла звезда сериала "Тест на беременность"
Фото: pixabay.com
Сергею Куницкому было 35 лет

Актер Сергей Куницкий ушел из жизни 12 августа. Грустным известием поделились его коллеги из Московского губернского театра.

В начале лета актер отпраздновал свой юбилей. Ему исполнилось 35 лет. О причинах смерти звезды телесериала "Тест на беременность" ничего не известно. В сообщении на сайте театра говорится лишь о том, что его уход был внезапным.

Трагедия стала неожиданностью и для коллеги Куницкого по актерскому цеху Антона Хабарова. Они были близкими друзьями. Своими переживаниями тот поделился на странице в соцсети.

Хабаров сообщил, что узнал о случившемся только сегодня утром. Он выразил свои соболезнования родным и близким актера. Антон признался, что уход друга и коллеги стал для него тяжелой потерей.

"Сережа, прощай, мой дорогой. Ты был прекрасным человеком и фантастическим артистом", – написал артист.

Сергей Куницкий был задействован в 50 с лишним кинокартинах. Зрителям он запомнился по роли в популярном телесериале "Тест на беременность", а также в фильме "Битва за Севастополь".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются: спецназовцы пристыдили силовиков

В городах страны опять всю ночь шли митинги и столкновения

Гороскоп на 13 августа 2020 года

Астрологический прогноз от "Утро.ру" для всех знаков зодиака на день поможет расставить приоритеты и избежать некоторых проблем

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей