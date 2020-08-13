Приморский медиамагнат устроил крупную судебную кампанию против экс-супруги за ее роман с артистом

Возлюбленная актера Сергея Жигунова Виктория Ворожбит поделилась своими проблемами. Сейчас у нее идут судебные тяжбы с бывшим супругом – медиамагнатом из Приморья Виктором Сухановым. На протяжении полутора лет женщина молчала, "потворствуя насилию и беззаконию", в надежде на лучшее, но "удар приходил за ударом", и она решила прервать молчание.



Виктория сообщила, что эпицентром скандала является месть бывшего супруга. Он успел перепробовать все методы – обращался в полицию, устраивал судебные иски, использовал телефонные угрозы и информационный прессинг, даже развернул кампанию против ее личных проектов. Теперь Ворожбит не попасть в дом, где хранятся ее личные вещи и документы. Суханов даже настроил против экс-супруги юридическую компанию, принадлежащую, по ее словам, депутату Заксобрания Приморского края и его новой пассии Юлии Толмачевой.

Бывший не только не желает раздела имущества по брачному договору, но и претендует на чужое: до брака с Сухановым Ворожбит владела теми вещами, на которые вдруг наложили арест, о чем она написала в своем "Инстаграм".

Прошедшие полтора года, считает Виктория, не помогли инициатору скандала справиться с обидой, и теперь предметом дележки стал их общий сын.

"К сожалению, мне не остается ничего другого, как занять активную позицию, а не просто ждать очередного удара", – заявила Ворожбит (орфография и пунктуация сохранены)

"Утро.ру" писало ранее, что у возлюбленной Сергея Жигунова имеется судимость. В начале 2000-х журналистка оказалась в центре скандала вместе с одним из политиков, в избирательном центре которого она работала. Один из депутатов пожаловался, что его семье угрожают перед выборами, за что Викторию осудили и оштрафовали.