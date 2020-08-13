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Возлюбленная актера Сергея
Жигунова Виктория Ворожбит поделилась своими проблемами. Сейчас у нее идут судебные тяжбы с бывшим супругом – медиамагнатом из Приморья Виктором Сухановым. На
протяжении полутора лет женщина молчала, "потворствуя насилию и беззаконию", в
надежде на лучшее, но "удар приходил за ударом", и она решила прервать молчание.
Виктория сообщила, что эпицентром скандала является месть бывшего супруга. Он успел перепробовать все методы – обращался в полицию, устраивал судебные иски, использовал телефонные угрозы и информационный прессинг, даже развернул кампанию против ее личных проектов. Теперь Ворожбит не попасть в дом, где хранятся ее личные вещи и документы. Суханов даже настроил против экс-супруги юридическую компанию, принадлежащую, по ее словам, депутату Заксобрания Приморского края и его новой пассии Юлии Толмачевой.
Бывший не только не желает раздела имущества по брачному договору, но и претендует на чужое: до брака с Сухановым Ворожбит владела теми вещами, на которые вдруг наложили арест, о чем она написала в своем "Инстаграм".
Прошедшие полтора года, считает Виктория, не помогли инициатору скандала справиться с обидой, и теперь предметом дележки стал их общий сын.
"К сожалению, мне не остается ничего другого, как занять активную позицию, а не просто ждать очередного удара", – заявила Ворожбит (орфография и пунктуация сохранены)
"Утро.ру" писало ранее, что у возлюбленной Сергея Жигунова имеется судимость. В начале 2000-х журналистка оказалась в центре скандала вместе с одним из политиков, в избирательном центре которого она работала. Один из депутатов пожаловался, что его семье угрожают перед выборами, за что Викторию осудили и оштрафовали.
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