Журналисты сообщили факты из жизни "двойника Заворотнюк"

Сергей Жигунов снова оказался в центре внимания журналистов и поклонников. Репортерам удалось выяснить подробности из личной жизни новой пассии актера – журналистки Виктории Ворожбит, которая очень похожа на его бывшую возлюбленную Анастасию Заворотнюк.

Как оказалось, у девушки есть судимость. В начале 2000-х журналистка вместе с одним из депутатов, в избирательном центре которого она работала, оказался в центре скандала. Один из политиков пожаловался, что его семье угрожают перед выборами. Виктория Ворожбит была осуждена и получила штраф.

Сейчас подруга Сергея Жигунова также бывает в суде, но уже по другим вопросам. Она делит имущество с экс-супругом. Тянется процесс уже больше полугода. На кону оказались компании, зарегистрированные на ее мужа, и загородный дом.

Экс-супруг же требует с Ворожбит половину суммы, уплаченной за ипотеку, а также с помощью суда ограничил ее права на распоряжение иномаркой и другой квартирой, уточнили журналисты.

Знакомые журналистки и ее бывшего мужа предполагают, что если красавица сможет получить свою долю, то легко расправится и с долгами Жигунова.

Приятели Виктории Ворожбит также прокомментировали информацию о ее сходстве с Анастасией Заворотнюк. По их словам, девушка никогда не хотела быть похожей на актрису. Якобы у возлюбленной Жигуновой хорошие природные данные, которые она улучшила с помощью пластики, добавляет "КП".

Ранее "Утро.ру" писало о трагедии в жизни Сергея Жигунова.