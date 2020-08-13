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Певица Рита Дакота рассказала, что полностью изменила свою жизнь после переезда возлюбленного, продюсера Федора Белогая, с которым она живет уже на протяжении нескольких месяцев.
Пара серьезно относится к своему образу жизни: с утра они вместе выполняют "духовную практику", перед которой не включают мобильные телефоны. Каждые сутки выпивают по пять литров воды и медитируют. Рита отказалась от мяса, алкоголя и бросила курить.
Возлюбленный певицы взял на себя большую ответственность: Федор теперь занимается профессиональным продвижением Риты. Он возглавляет ее творческую команду. И такой подход радует артистку: это "полная гармония", ведь она может полноценно заниматься любимым делом.
Дакота призналась, что у Феда (так она называет своего избранника – прим.ред.) прекрасные отношения с дочкой артистки Мией, которая родилась в ее браке с бывшим мужем Владом Соколовским.
"Мне повезло, Фед – супермудрый мужчина, он не пытается занять место отца. У Мии есть отец, живой, здоровый и очень любящий", –заявила Дакота на ЮТуб-канале PeopleTalk.
Говоря о своих планах, Дакота призналась, что ей нужно "двигаться на запад" – на этом настаивает Белогай, который настроен весьма амбициозно.
Ранее Дакота рассказала, что ее госпитализировали из-за ухудшения состояния после заражения коронавирусом: анализы врачей показали, что в крови у звезды содержится мало кислорода.
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