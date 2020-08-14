Малинин станет дедом

Малинин станет дедом
Малинин Александр. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
Пока не известно, когда в семье произойдет счастливое событие

Дочь Александра Малинина Кира собирается в скором времени стать мамой. Девушка появилась на свет в браке артиста с певицей Ольгой Зарубиной.

Приятное известие сообщила звездная родительница Киры. Девушка приняла решение о пополнении в семействе, о чем поведала своей матери, когда приезжала погостить в Россию.

Кира еще девочкой уехала в США и считает Америку своим домом. Там у наследницы Малинина есть любимый человек, с которым она планирует строить семью. Сейчас девушке 34 года, и она наконец-то готова стать мамой.

Старшей дочери Александра Малинина нелегко далось это решение. Раньше она и думать не хотела о продолжении рода. Ольга Зарубина переживала из-за такой позиции дочери, но теперь ее тревоги развеяны, пишет  "Собеседник".

"Ты справишься. Будешь любить своего ребенка и многое ему прощать!", – напутствовала наследницу знаменитая певица.


Однако в звездном семействе бывают и разлады. Так, недавно "Утро.ру" рассказывало о конфликте между звездой 1990-х и ее дочерью – они не поделили 34-летнего возлюбленного Зарубиной Николая Какунина. Также певицу расстроило, что дочка втайне от нее общается со своим отцом Александром Малининым.

Ольга ФЕДОРОВА

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