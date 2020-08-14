"Неужели я настолько глупа": возлюбленная Петросяна попала под "атаку" поклонников

"Неужели я настолько глупа": возлюбленная Петросяна попала под "атаку" поклонников
Евгений Петросян. Фото:instagram.com/petrosyanevgeny
Девушка совершила ошибку, за которую вынуждена расплачиваться

Вчера Татьяна Брухунова решила похвастаться покупкой, однако не заметила, что во время распаковки случайно обнародовала свой адрес и мобильный номер. После этого молодой избраннице Евгения Петросяна сразу же стали звонить назойливые фанаты. Девушка поспешила успокоить поклонников и опубликовала на своей странице в "Инстаграм" несколько историй на эту тему. 

Она сразу же начала отнекиваться и заявила, что это номер телефона ее помощницы. А также пояснила, что использует выложенные данные для курьерских доставок. Девушка призвала не "обрывать телефон" ее помощнице. Вместо этого Татьяна выложила другой номер и сказала, что если поклонники хотят поговорить с ней, то могут позвонить по указанному номеру. 

"Не думайте, что я так глупа. Нет, не так",

– подытожила она. 

Однако телеграм-канал "Только никому" отмечает, что Татьяна лжет. Пользователи Сети "пробили" номер телефона и адрес, которые были указаны в онлайн-квитанции. Оказалось, что данные принадлежат именно пассии Евгения Петросяна. Квартира находится в элитном ЖК, с территории которого девушка часто выкладывает фотографии, а номер привязан к карте "Сбербанка". 


Ранее Татьяна Брухунова призналась, что получает удовольствие от того, что ее узнают на улицах. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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