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Вчера Татьяна Брухунова решила похвастаться покупкой, однако не заметила, что во время распаковки случайно обнародовала свой адрес и мобильный номер. После этого молодой избраннице Евгения Петросяна сразу же стали звонить назойливые фанаты. Девушка поспешила успокоить поклонников и опубликовала на своей странице в "Инстаграм" несколько историй на эту тему.
Она сразу же начала отнекиваться и заявила, что это номер телефона ее помощницы. А также пояснила, что использует выложенные данные для курьерских доставок. Девушка призвала не "обрывать телефон" ее помощнице. Вместо этого Татьяна выложила другой номер и сказала, что если поклонники хотят поговорить с ней, то могут позвонить по указанному номеру.
"Не думайте, что я так глупа. Нет, не так",
– подытожила она.
Однако телеграм-канал "Только никому" отмечает, что Татьяна лжет. Пользователи Сети "пробили" номер телефона и адрес, которые были указаны в онлайн-квитанции. Оказалось, что данные принадлежат именно пассии Евгения Петросяна. Квартира находится в элитном ЖК, с территории которого девушка часто выкладывает фотографии, а номер привязан к карте "Сбербанка".
Ранее Татьяна Брухунова призналась, что получает удовольствие от того, что ее узнают на улицах.
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