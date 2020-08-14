Двум артистам уже больше десяти лет приписывают романтические отношения

Слухи о романе Ярослава Бойко и Марии Порошиной ходят уже много лет. Причиной этому стал сериал "Всегда говори "всегда", в котором актеры сыграли супругов.

В эфире программы "Судьба человека" с Борисовым Корчевниковым женатый актер решил раскрыть подробности отношений с коллегой по съемкам. Мужчина рассказал, что уже привык к слухам. Он даже признался, что благодаря этим домыслам спектакли с их совместным участием постоянно собирают полные залы.

Новая волна обсуждений возникла после того, как Мария Порошина родила пятого ребенка. Как оказалось, отцом малыша был не супруг актрисы. Поклонники предположили, что забеременеть Порошина могла от своего коллеги Ярослава Бойко. Сами знаменитости такие предположения опровергли.

Бойко также рассказал о том, как его супруга – танцовщица Рамуне Ходоркайте – относится к слухам о его романе с другой. По словам актера, жена, с которой они состоят в браке уже больше 20 лет, относится к ним спокойно и никогда не устраивала ему ревностных истерик.

Ранее Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка. А до этого заявила, что коллега и партнер по антрепризе – актер Ярослав Бойко – к ее материнскому счастью "ни малейшего отношения не имеет".

