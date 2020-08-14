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Когда-то Светлана Лазарева и Наталья Ветлицкая были близкими подругами. Первая даже назвала свою дочь в честь певицы. Однако несколько лет назад они перестали общаться.
В эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым Лазарева поделилась неприятной историей – как Ветлицкая довела ее дочку и свою крестницу до слез. Это случилось, когда поп-исполнительница позвонила девочке и сказала, что больше не будет ее крестной мамой.
Еще одной причиной стали слухи. По словам Лазаревой, исполнительнице хита "Посмотри в глаза" наговорили "откровенную ерунду", в которую та поверила. Выслушать подругу она отказалась.
"Все случилось на эмоциях", – подытожила гостья программы.
Певице до сих пор непросто говорить о конфликте с бывшей подругой. Лазарева призналась, что не против наладить отношения с Ветлицкой, но отметила, что оправдываться не собирается. "Если Наташа захочет, то узнает всю правду о той истории,", – заявила Светлана.
Ранее стало известно, что Борису Корчевникову понравилась наследница Светланы Лазаревой. Ведущий сразу же поинтересовался семейным положением девушки.
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