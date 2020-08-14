Корчевников положил глаз на дочку знаменитой певицы

Корчевников положил глаз на дочку знаменитой певицы
Борис Корчевников. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Телеведущий прямо в эфире начал задавать юной прелестнице интимные вопросы

Борис Корчевников всерьез заинтересовался дочерью певицы Светланы Лазаревой. Артистка стала гостьей его телепередачи, на которую пришла в компании с 24-летней наследницей Натальей.

Борис не мог оторвать глаз от юной красавицы. Он решил не терять времени и сразу же поинтересовался ее семейным положением. Девушка скромно ответила, что пока не замужем.

"Какая вы красивая", – восхитился 34-летний шоумен.

Корчевников не стал скрывать радости от известия, что девушка еще свободна от брачных уз. Светлана Лазарева одобрительно отнеслась к неприкрытому интересу телеведущего и стала нахваливать свою дочь.

Певица рассказала, что девушка знает несколько языков и работает помощницей депутата.

"Она, конечно, иногда бывает вредной, но в основном хорошая. Такая хозяйственная и правильная", – разоткровенничалась звездная родительница на шоу "Судьба человека".

Сама же Наталья решила не участвовать в обсуждении своей судьбы и скромно молчала.

Напомним, дочка является единственным ребенком Лазаревой. Она появилась на свет в браке певицы с бизнесменом Валерием Кузьминым.


К слову, недавно в СМИ всплыли неожиданные подробности личной жизни Бориса Корчевникова. Оказалось, что телеведущий был тайно женат.

Ольга ФЕДОРОВА

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