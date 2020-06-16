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СМИ: Корчевников был тайно женат

СМИ: Корчевников был тайно женат
Борис Корчевников. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Подробностями личной жизни телеведущего поделился его друг

В Сети появилась информация о женитьбе Бориса Корчевникова, которую он решил сохранить в тайне. Секрет популярного телеведущего раскрыл его друг – диктор Владимир Березин. Об этом сообщают СМИ.

Многие считали Корчевникова убежденным холостяком, однако это оказалось не так. Выяснилось, что телеведущий сыграл скромную свадьбу с актрисой Анной Сесиль Свердловой.

Как сообщил Березин в интервью "Экспресс-газете", он присутствовал на бракосочетании – влюбленные решили не устраивать пышное торжество и обошлись скромным домашним чаепитием. Примечательно, что оба – глубоко верующие люди и познакомились в церкви.

Диктор добавил, что Анна Сесиль показалась ему замечательной девушкой, однако через восемь лет отношений пара распалась. При этом Березин подчеркнул, что расставание произошло еще до известия о серьезном недуге Корчевникова. Девушка не бросала любимого в беде, они разошлись по обоюдному согласию.

Поклонники давно подозревали связь между двумя актерами. Теперь стало известно, что Борис действительно был женат.

Напомним, Борис Корчевников летом 2015 г. перенес операцию по удалению опухоли головного мозга.

Ранее телеведущий признавался, что не считает одиночество проблемой.

Ольга ФЕДОРОВА

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