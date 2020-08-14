"Чудище и обезьяна": Жириновский и Наргиз устроили разборки

"Чудище и обезьяна": Жириновский и Наргиз устроили разборки
Наргиз. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка намерена наказать политика с помощью юристов

Владимир Жириновский славится своими громкими и резкими высказываниями, которые зачастую оскорбляют окружающих. В этот раз в эфире Первого канала лидер ЛДПР "прошелся" по Наргиз Закировой. Он сравнил артистку с обезьяной и обозвал ее чудищем. 

Реакция певицы не заставила себя долго ждать. На своей странице в "Инстаграм" она выложила гневный пост, в котором сообщила, что "оскорбление... исходящее из уст г-на Жириновского – является правонарушением". 

Наргиз заранее проконсультировалась с правозащитниками. Юристы сообщили ей, что такое поведение Владимира Вольфовича недопустимо, поскольку оскорбляет честь и достоинство певицы и является административным правонарушением. 

"У меня – пока всё на сегодня", – подытожила артистка с намеком, что оскорбления Жириновского не останутся безнаказанными (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены). 

В комментариях пользователи поддержали знаменитость: "У него уже старческий маразм", "Как же это низко. Из уст мужчины, вроде как, в адрес женщины", "Наргиз, Вы прекрасны! А то что он позволяет себе оскорбить женщину, это говорит о его низком уровне развития. Не обращаете внимания!".

Напомним, ранее Наргиз рассказала тайнах Максима Фадеева.

Юлия МИХАЙЛОВА

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