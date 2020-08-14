Малышева объявила о пополнении в семействе: ждем девочку

Малышева объявила о пополнении в семействе: ждем девочку
Елена Малышева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Самый популярный врач России сейчас вместе с родными в США

Елена Малышева выложила новое видео с путешествия в Америку. Знаменитость показала подписчикам своих сына, невестку и младших наследников. Телеведущая рассказала, что сноха опять беременна – скоро на свет появится малышка. 

"Мы ждем нашу первую девочку. С любовью и нежностью", – подписала трогательное видео теледива.

Ребенок будет уже третьим в семействе, так что скоро сын Малышевой станет многодетным отцом.


По слухам, оба наследника телеведущей – Василий и Юрий – давно живут в Америке, там же подрастают внуки знаменитости. Елена Малышева решила навестить родных и посвящает все свободное время близким людям. Недавно в своем "Инстаграм" звезда Первого канала призналась, что у нее совсем не осталось времени на соцсети. Каждую минуту теледоктор старается проводить с семьей.

"Живу заботами большой семьи! Так что простите великодушно", – признавалась она


Ранее Елена Малышева была замечена с матерью в инвалидном кресле. Телеведущая провезла родительницу на каталке прямо по центру Москвы.

Ольга ФЕДОРОВА

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