Самый популярный врач России сейчас вместе с родными в США

Елена Малышева выложила новое видео с путешествия в Америку. Знаменитость показала подписчикам своих сына, невестку и младших наследников. Телеведущая рассказала, что сноха опять беременна – скоро на свет появится малышка.

"Мы ждем нашу первую девочку. С любовью и нежностью", – подписала трогательное видео теледива.

Ребенок будет уже третьим в семействе, так что скоро сын Малышевой станет многодетным отцом.

По слухам, оба наследника телеведущей – Василий и Юрий – давно живут в Америке, там же подрастают внуки знаменитости. Елена Малышева решила навестить родных и посвящает все свободное время близким людям. Недавно в своем "Инстаграм" звезда Первого канала призналась, что у нее совсем не осталось времени на соцсети. Каждую минуту теледоктор старается проводить с семьей.

"Живу заботами большой семьи! Так что простите великодушно", – признавалась она

Ранее Елена Малышева была замечена с матерью в инвалидном кресле. Телеведущая провезла родительницу на каталке прямо по центру Москвы.