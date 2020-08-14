"Слезы, страх": Погребняк рассказала о нападении маньяка

"Слезы, страх": Погребняк рассказала о нападении маньяка
Мария Погребняк. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка до сих пор не может отойти от случившегося

Мария Погребняк откровенно призналась, что все еще переживает из-за страшного инцидента, который произошел с нею девять лет назад. Тогда злоумышленник пробрался к жене известного футболиста Павла Погребняка.

В своем посте в "Инстаграм" звезда соцсети рассказала, что нападение произошло ночью, и теперь она очень боится темноты. 31-летней знаменитости до сих снится маньяк, жертвой которого она чуть не стала. В ту злополучную ночь извращенца спугнули соседи, но из подсознания Марии он так и не пропал.

"Иногда его очертания приходят ко мне во сне! Меня бросает в жар, все тело покрывается мурашками, слезы, страх!" – призналась модель.

Из-за кошмаров Мария не может спать. Единственный выход в такой ситуации – обратиться к специалистам, что девушка и сделала. Однако, по ее словам, встречи с психологами помогают ненадолго. Со временем весь ужас перенесенного возвращается, и ее снова одолевают панические атаки.

Ранее стало известно, что Мария Погребняк столкнулась с трудностями в больнице из-за веса.

Ольга ФЕДОРОВА

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