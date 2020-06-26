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У модели Марии Погребняк были шансы стать донором плазмы и таким образом помочь пациентам, болеющим COVID-19, но из-за своего веса она не подошла на эту роль.
Судя по посту Марии в "Инстаграм", это ее огорчило. Модель рассказала своим подписчикам, что ей позвонили предположительно из Роспотребнадзора и предложили сдать донорскую плазму для лечения больных коронавирусом, так как у нее есть антитела к SARS-CoV-2. Однако для этого нужно иметь вес от 50 кг, а девушка весит меньше.
Однако Марии предложили стать волонтером для тех, кто из-за болезни находится на самоизоляции и не может сходить в магазин или аптеку. Погребняк сообщила, что в понедельник, 29 июня, поедет сдавать для этого проверочные анализы.
Ранее сообщалось, что нападающий "Урала" Павл Погребняк заболел коронавирусом.
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